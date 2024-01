ASCOLI Nei primi 11 mesi del 2023 nelle Marche sono stati denunciati all’Inail 15.714 infortuni con una riduzione del 10% rispetto al 2022. Oltre 12mila sono di italiani (79%) e il resto lavoratori di altri paesi.

Il Piceno

La Provincia Ascolana conferma dati in decrescita poiché si passa da 2.220 a 2.119 denunce (-4.5%). A livello regionale è confermata la particolare situazione degli infortunati per classi di età poiché tutte registrano una diminuzione ad eccezione delle seguenti coorti: fino a 14 anni che passano da 1.006 a 1.221 casi (+21,4%), e 15/19 anni da 699 a 778 denunce (+11.3%). Nelle Costruzioni si registra un incremento del 7.8% poiché si passa da 1.255 denunce presentate a 1.353.

I casi di morte

In diminuzione il numero degli infortuni mortali, nella Regione, poiché sono 21 contro i 32 dell’anno precedente; 18 accaduti nel settore industriale, 3 in agricoltura; zero nel terziario; gli eventi mortali sono tutti di lavoratori italiani e uomini. Nel Piceno invece si registrano due casi denunciati rispetto ai 6 casi dell’anno precedente.

Secondo Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering la provincia picena si colloca al 69°posto nella graduatoria tra le province italiane con un indice del 23.2 riferito al numero di infortuni mortali ogni milione di occupati (indice medio nazionale 29.1).

Le malattie professionali

Sulle malattie professionali nelle Marche, sempre nel periodo in esame, si hanno 6.229 denunce contro le 5.416 dello stesso periodo dell’anno precedente con una crescita del 15%. Prosegue purtroppo la crescita delle patologie di origine professionale. Le Marche purtroppo restano la seconda regione sia a livello Nazionale, sia nel del Centro Italia, sempre dopo la Toscana, in questa triste classifica.

Il 72.2% delle denunce sono di uomini di cui il 90.8% italiani. Dalle patologie denunciate conferme per quelle del sistema nervoso. Preoccupante è la situazione relativa alle denunce per tumori (+22%).

Anche nella Provincia di Ascoli Piceno infine si registrano 717 denunce rispetto alle 628 dell’analogo periodo del 2022, ovvero una crescita del 14.2%.