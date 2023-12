Daniela Spinozzi stroncata da una malattia a 41 anni: era la corista della band ascolana Vizi e virtù. Grande cordoglio in città

ASCOLI - Grande cordoglio ad Ascoli per la morte, a soli 41 anni, della cantante Daniela Spinozzi: Daniela era una corista della band Vizi e Virtù diventata famosa per portare sui palchi le cover di Vasco Rossi.

Daniela si è spenta nelle score ore dopo una breve malattia: i funerali si terranno domani (lunedì 1 gennaio 2024) nella basilica pontifica Sancta Maria ad Nives a Copertino (provincia di Lecce) dove la 41enne si è spenta. Al termine del rito funebre il feretro verrà trasportato ad Ascoli per la tumulazione nel cimitero cittadino. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, dove Daniela Spinozzi viene ricordata come una persona solare e piena di vita. Una vita a cui è stata strappata via troppo presto.

L'annuncio della sua scomparsa è stata data dalla band Vizi e Virtù in un post: «Con tremendo dolore nel cuore dobbiamo darvi la notizia che la nostra cara amica e storica corista non c'è più. Non abbiamo parole...»