ASCOLI - Arriva a Palazzo Arengo, alla luce anche dello scenario attuale di difficoltà per molti cittadini, un Pronto intervento sociale, 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, per rispondere tempestivamente alle emergenze legate a situazioni di criticità, in particolare anche a quelle con il coinvolgimento di minori magari bisognosi di sistemazione o di assistenza.

Un ulteriore tassello, dunque, che va a potenziare quello che ora diventa a tutti gli effetti il Pronto intervento comunale a orario continuato, sommandosi alla reperibilità di altre specifiche squadre già esistenti per emergenze problemi legate a rischi per immobili comunali, a eventuali frane e calamità, a emergenze legate al traffico e all’ordine pubblico. Tutta una serie di servizi per fronteggiare emergenza di vario tipo che sarà operativo con tre squadre di diversa tipologia con reperibilità 24 ore su 24. Un presidio che sarà a disposizione 7 giorni su 7 proprio per garantire risposte in tempi brevi alle criticità che si dovessero registrare a qualsiasi ora in città. Il provvedimento, su input del sindaco Marco Fioravanti in raccordo con la giunta e gli uffici, consentirà di avere sempre una copertura per le criticità di vario genere, con questa implementazione della reperibilità (passata anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali) per l’utilizzo anche del personale del settore servizi sociali. Il tutto sulla base del regolamento già esistente e relativo proprio all’eventuale servizio di reperibilità (inclusa la previsione di salario accessorio).

Operatore sociale reperibile

Il Servizio politiche sociali dell’Arengo, dopo l’invito del procuratore del Tribunale per i minori di Ancona, ha rappresentato la necessità di istituire la pronta reperibilità tutti i giorni di un operatore sociale, per le emergenze legata a tale settore. La giunta comunale, quindi, su input del sindaco Fioravanti e dell’assessore Massimiliano Brugni, ha approvato una modifica al già esistente regolamento, attivando anche la reperibilità continua di assistenti sociali per rispondere alle esigenze urgenti in tale ambito. Si tratta, dunque, dell’attivazione di quello che era stato già annunciato come il Pronto soccorso sociale. Un servizio ulteriore che va ad affiancare gli altri servizi già attivi con reperibilità, creando complessivamente un Pronto intervento comunale che avrà la funzione di rispondere a tutte le situazioni di emergenza.

Tre squadre

Il servizio di Pronto intervento comunale 24 ore su 24 sarà operativo grazie alla reperibilità tutti i giorni a tutte le ore di tre differenti squadre. Una squadra è quella di Pronto intervento sociale (composta da assistenti sociali a rotazione) che entrerà in azione per i casi in cui gli organi di protezione dell’infanzia (Servizi sociali territoriali) debbano intervenire d’autorità collocando in luogo sicuro un minore in condizioni di abbandono o esposto nell’ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la propria incolumità psicofisica. Gli organi di cui sopra debbono; informare tempestivamente il pubblico ministero del Tribunale per i minorenni dove il minore risiede circa l’adozione del suddetto provvedimento di allontanamento; depositare, entro le 24 ore successive all’adozione del provvedimento, una informativa scritta, unitamente a una prima sommaria relazione sul nucleo familiare. Una seconda squadra sarà quella di polizia municipale-Protezione civile con cui si intende assicurare l’intervento a salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità degli itinerari principali nonché interventi in caso di calamità naturali, la continuità della vigilanza sull’intero territorio comunale, e interventi anche per emergenze di carattere ambientale e di circolazione stradale. Infine, una terza squadra tecnico-manutentiva per ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade al di fuori dell’ordinario orario di servizio, nei casi di incidenti o situazioni di emergenza di diversa tipologia (da casi di degrado interventi legati all’ambiente ed alla gestione dei cimiteri