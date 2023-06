ASCOLI - Da qualche giorno chi si reca nei laboratori privati convenzionati e gode di qualche esenzione dovrà comunque pagare l’esame oppure recarsi direttamente all’ospedale. Il motivo è semplice: il budget annuale assegnato dalla Regione Marche è già finito dopo appena cinque mesi e mentre lo scorso anno le prestazioni convenzionate venivano comunque garantite sulla scorta di una sorta di rimborso a fine anno stavolta i centri privati hanno deciso di non correre il rischio.



La stessa situazione sta avvenendo nelle cliniche private del Piceno dove il taglio del budget è del 15%. Pertanto quando il budget sarà esaurito non ci sarà più spazio e chi vorrà usufruire del ricovero o della prestazione convenzionata dovrà pagare. Il taglio del budget riguarda tutte le strutture private convenzionate ma la riduzione dei costi si è abbattuta soprattutto sull’Ast 5 a differenza di altre della regione. La linea della Regione Marche è chiara ed è quella di contenere le spese ma alla fine il conto lo pagano gli utenti perchè pur di vedersi garantito un ricovero, un esame o qualsiasi altra prestazione, sono costretti a pagare anche se molti non possono purtroppo permetterselo. Intanto la Potes è senza infermiere nel Piceno. A tuonare questa volta è la consigliera regionale del Pd Anna Casini che interviene sulla distribuzione delle ambulanze turistiche che penalizzerebbe il Piceno assegnando una Potes senza un infermiere.



«Acquaroli – afferma Casini - ha scelto di danneggiare i Comuni turistici della costa del sud delle Marche offrendo un servizio sanitario minore rispetto alle altre Ast. Infatti solo nelle Province di Ascoli e Fermo le ambulanze che saranno attivate dal primo luglio per coprire i flussi turistici stagionali non avranno l’infermiere ma solo il soccorritore. Che il governo di destra penalizzi le Marche del sud non è una novità ma che si arrivi a una disparità di trattamento sull’assistenza sanitaria è inaccettabile». Per questo motivo l’esponente del Pd ha presentato un’interrogazione da discutere in consiglio regionale, per sapere perché nelle province di Ascoli e Fermo nelle ambulanze attivate per il periodo estivo non sarà presente un infermiere a bordo. «È un fatto molto grave – termina la consigliera regionale - che impatta sulla salute di cittadini e turisti perché rispetto al soccorritore, l’infermiere può somministrare farmaci particolari ai pazienti dalla Potes o decidere un trasferimento d’urgenza di un paziente in altra struttura ospedaliera. Spero che l’assessore Saltamartini sia in grado di far cambiare idea ad Acquaroli visto che non ha alcuna motivazione se non quella di penalizzare un territorio».