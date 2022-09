ASCOLI - Una riorganizzazione delle parrocchie con alcuni spostamenti per migliorare la presenza e il ruolo della Chiesa sul territorio. È l’ipotesi cui starebbe lavorando il vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri, a poco meno di un anno dal suo arrivo (nel novembre 2021) in città. Trapelano alcune voci e indiscrezioni secondo cui il vescovo starebbe mettendo a punto, dopo aver valutato con attenzione la situazione, alcune modifiche, con spostamenti di parroci, per coprire nel miglior modo possibile le varie esigenze.

Una riorganizzazione che si starebbe calibrando per ridurre o eliminare eventuali carenze legate anche al consistente numero di parrocchie (complessivamente 68, di cui 14 solo della Vicaria della città), in rapporto al numero di sacerdoti a disposizione. Stando alle voci trapelate, alcuni spostamenti a breve termine riguarderebbero le parrocchie di Santa Maria Goretti, con la chiesa in piazza Immacolata, di Porta Romana (con riferimento la chiesa del Ss. Crocifisso seppur non ancora utilizzabile a causa dei danni del sisma e, quindi, con le celebrazioni che si svolgono alla chiesa di Sant’Andrea su corso Mazzini) e con quella di Piane di Morro. Una riorganizzazione che, in fasi successive, potrebbe anche riguardare un riequilibrio delle risorse tra le parrocchie più piccole e decentrate e quelle con comunità più numerose.



Stando i rumors, il vescovo starebbe valutando di destinare alla parrocchia del Ss. Crocifisso di Porta Romana l’attuale parroco e il vice parroco di Santa Maria Goretti, rispettivamente don Nunzio Lucidi e don Alvaro Campanelli, ma anche con l’ipotesi di ruoli invertiti. Alla parrocchia di Santa Maria Goretti, invece, sempre secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare don Giuseppe Bianchini, attuale parroco nella chiesa di Santa Lucia a Piane di Morro, mentre c’è chi ipotizza anche che l’attuale parroco del Ss. Crocifisso, don Beniamino Ricciotti, potrebbe andare ad affiancare don Luigi Nardi nella Cattedrale. Ma, al di là di voci di corridoio, si potrà avere certezza della nuova organizzazione delle parrocchie solo dopo una comunicazione ufficiale della Diocesi.