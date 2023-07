La notte del concerto de Il Volo nella piazza salotto di Ascoli. Maxi-schermo in centro per chi non ha il biglietto (gratis). Il video

ASCOLI - È tutto pronto per l’appuntamento scenico cittadino più atteso dell’anno. Questa sera, alle ore 21 e 30, i riflettori si accenderanno sul palcoscenico del concerto che le aziende Fainplast e Panichi, attraverso le modalità “Art Bonus”, hanno voluto regalare alla città, inserendolo nella rassegna “Palco di Travertino”.





Per l’occasione, saranno 2.000 le sedie previste in piazza, che accoglieranno i 1.200 fortunati che hanno agguantato il biglietto, oltre agli ospiti dell’organizzazione, comprese le autorità civili e militari.

Il palco imponente, della superficie di 240 metri quadri per un’altezza di 14 metri, è stato collocato grazie all’arrivo di sei tir davanti alla chiesa di San Francesco, sfondo unico per bellezza e suggestione.

Il video

E alle 21.30, puntuali, la triade si è materializzata sul palco con una grande ovazione del pubblico.

Orchestra con 30 elementi



Ad accompagnare il trio di tenori, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sarà un’ orchestra di 30 elementi, che accompagna sempre i tre artisti alle loro performance “live”, così me è avvenuto lo scorso maggio all’Arena di Verona, prima tappa di uno spettacolo che dopo Ascoli li vedrà a settembre, per tre date, esibirsi al teatro degli Arcimboldi di Milano. Il concerto che vedremo stasera ad Ascoli unirà i classici de “Il Volo”, raccolti nell’album “10 Years” e nuovi brani estratti dal disco più recente “Il Volo Sings Morricone”, che vede ripercorrere i più grandi successi del compositore del grande schermo per eccellenza. Non mancheranno i classici indimenticabili di tutti i tempi, rivisitati dai tre artisti: da “Smile” a”Halleluja”, da “Un amore così grande” a “O surdato nnamurato”.

I tre giovani tenori, che ieri sera sono stati a Rimini per partecipare all’evento “La Partita del Cuore”, appuntamento benefico a favore degli alluvionati in Romagna, intendono festeggiare i loro primi dieci anni di carriera con uno spettacolo ricco e coinvolgente, in cui saranno accompagnati da una diffusione di 200 mila watt in un viaggio in cui spazieranno dal pop al repertorio operistico, dalla musica leggera alla musica latina. Maxi schermo in piazza Arringo, qui coloro che sono rimasti senza biglietto potranno seguirne lo svolgimento.

Per questo motivo sarà necessario approfittare dei parcheggi disponibili, a cominciare dal parcheggio coperto di Torricella, distante da Piazza del Popolo meno di una decina di minuti a piedi. I tre artisti, prima delle tre uniche tappe italiane - Verona, Ascoli e Milano - si erano esibiti all’estero, toccando tappe in America Latina. Un giro di serate nate successivamente al tour “Il Volo – live in concert”, che lo scorso anno li aveva portati sino in Canada e poi in Nord America, in Giappone e in Australia.