ASCOLI - Una procedura speciale, con la presenza in piazza del Popolo di un pattuglia della polizia municipale insieme a polizia privata fin dalla mezzanotte di oggi e con tutta una serie di precauzioni e accorgimenti: queste le misure che verranno messe in campo per garantire, nella massima sicurezza e nel rispetto dell’ordine pubblico, le operazioni di ritiro di biglietti gratuiti per assistere al concerto de “Il Volo” del 21 luglio.

Un evento musicale molto importante, un regalo al territorio da parte della Fainplast e del suo fondatore, il noto imprenditore Battista Faraotti, insieme alla società Panichi srl. L’Arengo, attraverso il Comando di polizia municipale, ha predisposto un piano operativo per evitare criticità e problemi durante il flusso di persone, presumibilmente numerose, che si recheranno in piazza del Popolo per ritirare, a partire dalle 8 di domani nella biglietteria al piano terra di Palazzo dei Capitani, i tagliandi gratuiti.

Per scongiurare ogni possibile problema, è stata pianificata una serie di servizi e misure specifiche a partire dalla mezzanotte di oggi, in previsione di eventuali code già durante la nottata, e fino alla conclusione delle operazioni di consegna dei ticket gratuiti (massimo 2 a persona). «Per tenere sotto controllo il regolare ritiro dei biglietti – spiega la comandante della polizia locale Patrizia Celani – sarà presente sin dalla mezzanotte una nostra pattuglia che presidierà tutta l’area. Pattuglia che sarà affiancata dal personale di polizia privata. Inoltre, la piazza sarà transennata e si creerà un percorso obbligato per canalizzare chi vuole raggiungere la biglietteria. Inoltre, man mano che le persone arriveranno verrà consegnato un foglio numerato che servirà a definire l’ordine di ritiro dei biglietti».



Il maxi schermo



L’area resterà presidiata fino alla distribuzione di tutti i biglietti gratuiti disponibili e anche nella fase di deflusso. Poi il 21 luglio, per consentire a chi è rimasto senza biglietto di godersi lo stesso lo spettacolo, verrà attivato un maxi-schermo in piazza Arringo che consentirà di vedere le immagini dello show musicale in diretta.