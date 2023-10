Fondazione Carisap, rassegnano le dimissioni presidente e Cda (tranne uno). Cosa succede adesso

ASCOLI - La decisione è arrivata. Dopo la richiesta di revoca da parte di 12 consiglieri su 18 dell'Organo di indirizzo della Fondazione Carisap, questo pomeriggio il presidente del consiglio d'amministrazione Mario Tassi e quasi tutti gli altri membri del Cda (tranne uno) hanno rassegnato le dimissioni.

Da domani scatterà la procedura per l'indizione di nuove elezioni per il presidente e il cda. Al momento il cda resta in carica guidato da Fabio Paci per l'ordinaria amministrazione. Hanno rassegnato le proprie dimissioni: il presidente Mario Tassi; il vice presidente Fabio Paci; i consiglieri Francesco Albertini, Antonio Dionisi, Simona Flammini, Maria Liberati. Non si è dimesso il consigliere Daniele Tagliabue.