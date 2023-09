ASCOLI - Fondazione Carisap, the day after. All’indomani della richiesta di 12 membri su 18 dell’Organo di indirizzo di convocare una riunione per chiedere la revoca del consiglio di amministrazione «per gravi violazioni statutarie» in merito all’organizzazione duale dell’istituzione, ribatte il presidente, Mario Tassi.

«Prendo atto, per quanto appaia sorprendente nella sua motivazione, della richiesta pervenuta da un ampio numero di componenti dell’Organo di Indirizzo, volta alla convocazione di una seduta dello stesso organo con all’ordine del giorno la revoca per giusta causa dell’attuale consiglio d’amministrazione». Per Tassi si tratta di un’incomprensione. «Non si comprende, infatti, come possa essere addebitata all’attuale consiglio d’amministrazione l’adozione di delibere organizzative risalente ad un periodo precedente alla sua nomina (presidenza Galeati, ndr), laddove, al contrario, il consiglio ha doverosamente dato corso, in coerenza con quanto indicato anche dai pareri legali raccolti». Tassi tira in ballo anche il segretario generale Fabrizio Zappasodi, che aveva sollevato il caso nella scorsa primavera. «Appartiene alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione la valutazione della condotta istituzionale tenuta dal segretario generale, la cui ipotetica rilevanza disciplinare potrà essere valutata soltanto quando, nel rispetto dei diritti attribuiti dalla legge ad ogni dipendente, lo stesso segretario potrà motivare per quale motivo per quasi cinque anni egli non ha fatto valere le iniziative assunte solo di recente, avallando nei fatti un assetto organizzativo di cui solo oggi rileva le affermate irregolarità». Per Tassi, quindi, il consiglio di amministrazione di Fondazione Carisap si è mosso in assoluta conformità al principio di leale collaborazione tra gli organi della Fondazione. Quanto ai rilievi sulla dirigenza duale della Fondazione Carisap, il presidente Tassi sottolinea come il consiglio di amministrazione, anche sulla scorta di dei pareri legali, a inizio settembre ha proposto all’Organo di Indirizzo di dare corso alla valutazione delle modifiche necessarie per un pieno allineamento che consentisse di superare ogni criticità dando nel contempo continuità all’assetto organizzativo della Fondazione consolidatosi negli anni. «Ma l’Organo di Indirizzo - conclude Tassi - ha tuttavia negato la propria disponibilità a percorrere tale direzione. Di conseguenza il consiglio di Amministrazione, pur auspicando una rimeditazione condivisa sul tema, ha preso atto della volontà dell’Organo di Indirizzo, avviando quanto necessario per dare corso ad una nuova revisione dell’assetto organizzativo interno della Fondazione Carisap».