ASCOLI - Il nuovo anno scolastico che ormai bussa anche alla porta degli studenti ascolani porterà con sé, sin da subito, un ritorno nella sede originaria e altri due traslochi. Il primo caso – facendo riferimento al programma di interventi previsto dall’Arengo - è quello della scuola media di Monticelli che adeguata sismicamente, dopo qualche anno, tornerà ad accogliere le lezioni – con una finale corsa contro il tempo – e i ragazzi della Don Giussani fino al giugno scorso trasferiti nelle aule di via Sardegna. E proprio in via Sardegna, invece, si sposteranno gli alunni della Primaria di Tofare proprio per l’avvio del cantiere

nella sede attuale sempre per un adeguamento sismico, mentre un altro spostamento riguarderà anche classi della primaria Cagnucci di via Napoli che svolgeranno l’attività didattica negli spazi messi a disposizione nella sede scolastica delle suore in via Kennedy. Con l’avvio del nuovo anno didattico, dunque, si aggiungerà un secondo intervento completato dopo quello concluso un anno fa per la scuola primaria di Poggio di Bretta. Mentre saranno due i cantieri aperti oltre quello alla scuola di Sant’Agostino che dovrebbe chiudersi entro l’anno, consentendo agli alunni di tornare nella sede originaria da gennaio 2024.

Il conto alla rovescia





Pur arrivando con le ultime attività di cantiere a ridosso della prima campanella, la scuola media Don Giussani tornerà a rivivere con il ritorno delle lezioni per gli studenti che hanno dovuto lasciare la sede nel quartiere di Monticelli, a causa dei danni provocati dal terremoto del 2016, trasferendosi nei locali disponibili in via Sardegna (con servizio bus). Un lungo periodo di attesa, dunque, per la complessità delle procedure e degli interventi da eseguire, che si chiude con l’arrivo di questo nuovo anno scolastico. E proprio la riapertura della Media a Monticelli consentirà agli alunni della scuola di Tofare di trasferirsi, per l’apertura del cantiere nella sede attuale, nelle aule di via Sardegna che si renderanno disponibili. Cantiere in pratica già aperto, per lavori propedeutici di rimozione di alcune parti in amianto, nella scuola Cagnucci in via Napoli prima dell’adeguamento sismico, con trasferimento degli studenti in via Kennedy. Dovranno, invece, attendere gennaio 2024 – per il protrarsi dei lavori di miglioramento sismico – gli alunni della Primaria e della scuola per l’infanzia di Sant’Agostino per ritornare nella propria sede dopo il trasferimento negli spazi disponibili alla D’Azeglio e alla Ceci.

Gli altri cantieri



I successivi cantieri che si apriranno, secondo il cronoprogramma dell’Arengo aggiornato in base all’evoluzione delle procedure e con uno slittamento rispetto alle previsioni iniziali, saranno quelli alla Malaspina, per il miglioramento sismico, e all’Isc Ceci-Cantalamessa per l’adeguamento sismico (con i due plessi che si alterneranno) previsti per l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025. Per tutti gli altri interventi previsti, tra cui le Primarie di Monticelli e della Don Bosco, il nuovo Polo della D’Azeglio, la Primaria di Villa Sant’Antonio, la Materna di San Filippo e la Primaria di Borgo Chiaro, si procede tra fase progettuale e procedure per l’appalto dei lavori.