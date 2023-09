ASCOLI - Il 13 settembre inizia il nuovo anno scolastico. In questi giorni, dirigenti e docenti si stanno preparando al rientro sui banchi degli studenti, che stanno godendosi gli ultimi giorni di vacanza. In contemporanea, si stanno delineando gli ultimi ritocchi al personale scolastico.

« Sono appena tornato in servizio dopo il mio anno all’associazione nazionale presidi a Roma- ricorda il preside dell’Itis “Fermi-Sacconi-Ceci” Ado Evangelisti- C’è un cantiere in corso che stiamo gestendo con la Provincia che porterà miglioramenti al nostro istituto, ma dobbiamo conviverci. Ci saranno dei disagi fintanto che ci saranno i lavori ma ci saranno solo effetti positivi. I lavori saranno piuttosto lunghi. Sul personale docente, si stanno completando gli organici, siamo coperti ma si dovranno fare le ultime nomine in questi giorni- prosegue il dirigente- Dovremo sopportare qualche disagio per i lavori che riguardano la vulnerabilità sismica, ma devono essere fatti».

Maltignano Folignano



Il dirigente dell’Isc “Maltignano-Folignano” Daniele Marini spiega che « Dal punto di vista del personale, sono state assegnate tutte le risorse, eccetto qualche spezzone, che spesso sono fisiologici. I collaboratori scolastici ci sono stati dati, ma qualche collaboratore in più, non guastava, visto che abbiamo due sezioni nuove a tempo pieno. La macchina organizzativa ha funzionato bene. Domenica ci sarà l’inaugurazione della scuola dell’infanzia, mentre a Maltignano sarà aperto un nuovo piano di laboratori nella scuola. A Piane di Morro c’è ancora il modulo della primaria, che è modulo di lusso, molto funzionale- spiega- I progetti istituzionalizzati vanno da quelli sull’inclusione a quelli di fotografia, ceramica e di falegnameria. I ragazzi devono potersi confrontare anche con i lavori di manualità, non solo informatica e digitale (dove con il Pnrr abbiamo rinnovato i materiali). Abbiamo una digitalizzazione molto esposta in tutti i plessi».

Liceo Orsini Licini

« Sul personale siamo quasi al completo, mancano solo poche unità, che dipendono da rinunce e scelte di part time, ma stiamo per partire in modo pieno dall’inizio- aggiunge la preside del liceo Orsini-Licini Cinzia Pettinelli- Allo Scientifico abbiamo ristrutturato il campo sportivo che completa la dotazione per lo sport, mentre, sempre all’Orsini ,lavori che hanno occupato tutto il mese di agosto, di sistemazione spazi per razionalizzare gli uffici di segreteria, ricavando un’ulteriore prima classe. All’Artistico, dove partiranno i lavori di adeguamento sismico, lavori per i laboratori con fondi Pnrr e per consentire alle classi di poter lavorare durante gli imminenti lavori. Quest’anno ci saranno anche i tutor di orientamento che aiuteranno i ragazzi nello sviluppo delle competenze orientative. Speriamo che il Liceo possa mantenere il suo appeal, è una scuola che cerca di coniugare rigore al benessere- spiega- La scuola deve essere un luogo di impegno e studio ma dove si deve stare bene e dove si curano le relazioni e la crescita individuale».

«Nel nostro istituto la situazione è ottimale, anche con gli inserimenti. Il 1° settembre hanno preso servizio i nuovi docenti. In tutto ci sono 24 docenti nuovi su 130 circa- aggiunge il vicepreside del Mazzocchi-Umberto I Alessandro Marinelli - A livello strutturale, non ci sono stati interventi eccezionali, ma stiamo sistemando le aule».

« L’ufficio scolastico si è mosso in modo molto veloce. Già il 29 agosto, quando ci sono stati i bollettini delle assegnazioni a tempo determinato che scadono il 30 giugno, noi abbiamo coperto tutte le cattedre alla secondaria e i sostegni alla primaria- evidenzia la dirigente dell’Isc Solestà-Cantalamessa Alessandra Goffi- Ripartiamo con l’organico al completo in tutti gli ordini di scuola. Hanno sistemato completamente gli infissi e i led alla primaria di Mozzano e alla Collodi. Sono stati lavori impegnativi che hanno riguardato tutta l’estate, mentre sono in partenza le pulizie degli edifici per il nuovo anno, mentre nel settembre 2024 ci sarà lo spostamento della Cantalamessa nella sede Ceci per intervenire sulla struttura.- spiega- Abbiamo una convenzione in atto con “Emozioni al parco” con il Comune e società del Terzo Settore, ma probabilmente ci saranno anche corsi di certificazione linguistica B1 e B2 per le terze classi che non sono ancora definitivi».