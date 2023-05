ASCOLI - Alcuni fa venne in vacanza in Italia e si ritrovò a scoprire le Marche, Ascoli compresa. Era inevitabile che una volta pensato ad un suo film volesse il capoluogo piceno per girarvi alcune scene. L’artista e musicista inglese Martin Creed, noto in tutto il mondo per opere che coinvolgono l’arte in ogni sua forma, ieri mattina è arrivato ad Ascoli dopo aver già girato stralci del suo lungometraggio in Inghilterra e in varie località francesi e americane.

Il primo dei due giorni ascolani destinati alle riprese ha coinvolto piazza del Popolo, sede di una sequenza in cui il pavimento del salotto cittadino diventa una sorta di scacchiera formata da decine di paia di scarpe depositate a terra. All’interno, si sono mossi una ventina di figuranti, provenienti dalla scuola di danza diretta da Tina Nepi, ma molto importanti sono apparsi anche i rappresentanti dell’accademia d’arte ascolana Frida, con il rettore Zeno Rossi e i suoi allievi, coinvolti in un’assistenza di natura tecnica e artistica. Creed, entusiasta della piazza, dopo aver realizzato tante creazioni sorprendenti, minimali e provocatorie, aveva bisogno di dare vita ad un lavoro filmato, dove dentro ci fosse molto del suo universo, geniale ed ironico.

I neon

Lui, vincitore del Turner Prize nel 2001 con i suoi accattivanti “neon”, da sempre alle prese con opere realizzate utilizzando i materiali più semplici, in una costante tensione verso la scoperta dei meccanismi dell’esistenza quotidiana e della relazione tra arte e realtà, voleva includere proprio anche l’Italia in questo suo debutto. Non a caso per affrontare un simile lavoro, che proseguirà stamattina presso altri scorci cittadini, Creed ha voluto girare con una vecchia cinepresa da utilizzare a mano, reperita proprio a Roma, agli studi di Cinecittà.



«I want the whole world to be in my work (Voglio che il mondo intero sia nel mio lavoro, ndr)» spiega il geniale performer a proposito della sua arte, evidenziando di «utilizzare ogni idea e supporto creativo per firmare i suoi lavori». «Il maltempo ci ha indotti a cambiare la tabella di marcia delle riprese ma siamo felici di immortalare Ascoli» ha detto la collaboratrice del regista Serena Basso, raccontando anche della visita del sindaco Marco Fioravanti durante le riprese in piazza. Per il timore della pioggia sono state rinviate a domani e giovedì le riprese in piazza del Popolo dello spot Kinder Bueno.