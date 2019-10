Il Comune distratto "perde" il sito internet del teatro Ventidio Basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Parte la stagione teatrale al Ventidio Basso ma il sito internet (teatroventidiobasso.it) dove fino alla primavera scorsa era possibile trovare tutte le informazioni sul cartellone, sulla biglietteria, sugli orari non è più attivo. O meglio, è in vendita al miglior offerente da parte di un’azienda inglese. Come mai un dominio così specifico, che per anni è stato un punto di riferimento per tanti melomani e appassionati di prosa e di rappresentazioni teatrali non è più nella disponibilità dell’amministrazione comunale?Facendo qualche ricerca si scopre che nel maggio scorso, sul finire dell’amministrazione Castelli, quando già tutti erano impegnati nelle trattative politiche, con un’attenzione particolare rivolta più al futuro che al presente, qualcuno si sia dimenticato di rinnovare il dominio in scadenza che funzionava già da anni. E a quel punto, è stato troppo tardi per correre ai ripari. Perchè in agguato c’era una azienda inglese che non appena il dominio teatroventidiobasso.it si è reso disponibile lo ha acquistato ed ora è pronto a rivenderlo. Il mercato dei domini è stato, sin dagli albori del web, una giungla in cui in molti hanno tentato di trarne vantaggi anche economici.