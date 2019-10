La star di Youtube Maurizio Quaranta: «Ecco come vincere al Lotto»

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Non ha una situazione facile in famiglia. Con la compagna malata di sclerosi che su queste colonne ad aprile denunciò di sentirsi abbandonata dalle istituzioni. E poi lui, semplice operaio in una ditta di Castelfidardo, che si ritrova a lottare con la burocrazia per riavere l’abilitazione all’uso della patente. Ma non si è scoraggiato Maurizio Quaranta, 44 anni, nativo di Torino ma residente nelle Marche da anni. Nonostante le difficoltà quotidiane è riuscito a far diventare la sua grande passione un secondo lavoro, talmente di successo da diventare famoso in tutta Italia nel mondo del Lotto.«Ho sempre studiato schemi e metodi di gioco e tre anni fa per scherzo –ha spiegato ieri Maurizio- ho iniziato per passatempo a dare consigli su Facebook e su un canale Youtube». Un canale che ha avuto un seguito clamoroso, fino ad arrivare a 12 milioni di visualizzazioni con attualmente quasi 100mila iscritti. «Facevo video –spiega Maurizio- nei quali spiegavo che in base alle mie analisi si sarebbero dovuti giocare determinati numeri su determinate ruote, tutto gratuitamente, ho iniziato con l’intento di aiutare chi è in difficoltà, l’anziano con la pensione minima o il disoccupato che non arriva a fine mese». In tanti grazie a lui hanno fatto piccole grandi vincite, come quella dell’anno scorso con una quaterna che permise di incassare fino a 180mila euro.