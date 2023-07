ASCOLI - Un diciannovenne ascolano è stato ricoverato ieri pomeriggio all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è giunto in eliambulanza, in codice rosso, dopo essere finito, mentre era a bordo del suo scooter, in un dirupo lungo le sponde del torrente Castellano, nei pressi della cartiera papale.

Per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia locale, giunti sul posto per i rilievi di rito, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 di Ascoli, il ragazzo, poco prima delle ore 17, era in sella al suo ciclomotore nei pressi del ponte di legno che conduce a quella che da tutti viene considerata la spiaggia degli ascolani, quando ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente nell’acqua. Immediatamente sono scattati i soccorsi, allertati dalle persone presenti lì in quel momento, e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a tirar fuori dalle acque del torrente Castellano il giovane e quindi consegnarlo alle cure dei sanitari del 118.

Era cosciente pur con diverse ferite

Nonostante la brutta caduta, il diciannovenne era cosciente nel momento in cui sono giunti i soccorsi, ma con molta probabilità ha riportato diverse ferite. Proprio per la gravità delle condizioni del ragazzo è stata allertata l’eliambulanza che è giunta alla elisuperficie della sala operativa integrata. Lo sfortunato giovane è stato quindi caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato nella struttura della Protezione civile a Pennile di sotto per poi viaggiare alla volta del capoluogo dorico dove è stato consegnato alle cure dei sanitari che hanno eseguito i necessari esami.



Una volta che il ragazzo è stato recuperato e immobilizzato sulla barella per essere poi trasportato dall’ambulanza alla Soi, gli uomini della squadra dei vigili del fuoco hanno provveduto al tirare fuori dalle acque del torrente anche lo scooter guidato dal diciannovenne. Un’operazione non semplicissima che ha richiesto diversi minuti.