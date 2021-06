Tuffo nelle acque gelide del torrente Castellano, disperso un ragazzo. Si teme per la sua vita

ASCOLI - Un giovane disperso nel torrente Castellano, si teme per la sua vita. Sono in corso le ricerche dopo è scattato l'allarme oggi pomeriggio, 4 giugno, ad Ascoli Piceno dove un gruppo di amici ha deciso di trascorrere la giornata molto calda sulla spiaggetta della Cartiera Papale sulla sponda del torrente che circonda la città.

Due ragazzi si sono tuffati in acqua ma uno dei due non è riuscito a risalire. Non si sa se sapesse nuotare. Sono in corso le ricerche ma si teme che possa essere morto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e operatori de 118. Nonostante le temperature elevate di oggi, l'acqua del torrente è ancora molto fredda: si ipotizza che il ragazzo possa essere rimasto vittima di una congestione.

