FALCONARA Raid vandalico e gravi danni alla stazione di Falconara. Venerdì pomeriggio, intorno alle 17, i teppisti, probabilmente molto giovani, sono tornati a colpire e hanno preso di mira lo scalo ferroviario. Hanno distrutto alcune balaustre che delimitano i percorsi dei passeggeri e danneggiato una porta interna alla stazione.



La videosorveglianza



E’ comunque molto probabile che non la passeranno liscia perché in tutta l’area della stazione ci sono le telecamere in azione. La Polizia ferroviaria ha già richiesto le immagini delle telecamere della videosorveglianza che giungeranno da Bari, forse già nella giornata di oggi, e così gli agenti della Polfer potranno analizzare il contenuto dei filmati e risalire all’identità dei vandali. I teppisti avrebbero agito intorno alle 17 di venerdì scorso perché fino alle 16 inoltrate gli agenti della Polizia Ferroviaria erano regolarmente in servizio e hanno svolto le loro mansioni e tutto sembrava filasse liscio in stazione. Intorno alle 18, però, l’edicolante, che è titolare del negozio interno alla stazione, ha notato che le balaustre erano state divelte, il parapetto della scalinata del sottopassaggio era stato danneggiato e ha visto anche gli altri danni arrecati dai vandali.

L'allarme

Subito è scattato l’allarme e gli inquirenti si sono messi alla ricerca dei malfattori. Tutto lascia presagire che siano giovani che erano nei pressi della stazione e hanno pensato di trascorrere parte del pomeriggio a sfogare la loro noia contro le strutture della stazione. Non è la prima volta che nello scalo si verificano episodi di vandalismo, aggressioni e ubriachi protagonisti di risse, che si scagliano contro carabinieri e militari. Spesso quest’area è teatro di eventi violenti e anche a livello di igiene e di sporcizia la situazione è talvolta off limits, con rifiuti abbandonati ed escrementi di piccioni che imbrattano alcuni angoli e marciapiedi.