In quattro contro uno, aggressione a Sirolo. Identificati tutti i giovani, non potranno entrare in paese fino a due anni

SIROLO - Hanno aggredito un giovane per futili motivi, un episodio efferato che ha destato preoccupazione e allarme sociale tra i residenti a Sirolo: per quattro ragazzi, tutti maggiorenni residenti a Castelfidardo, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso altrettanti fogli di via obbligatori, dopo le indagini condotte dai carabinieri di Numana.

Tre di loro non potranno andare a Sirolo e a Numana per un anno, mentre un quarto - già colpito da foglio di via per fatti analoghi avvenuti ad Ancona, non potrà recarsi nelle cittadine per due anni.