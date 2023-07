Weekend di controlli per il divertimento sicuro nella riviera dorica: passate al setaccio Marcelli e Numana

ANCONA - Con l’attuale week-end ha avuto ufficialmente inizio la stagione estiva 2023 e il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha fatto scattare il primo dispositivo “estivo” per il controllo integrato del territorio finalizzato ad assicurare il regolare e sereno svolgimento delle manifestazioni pubbliche e delle molteplici attività ludiche che caratterizzano la vita sociale dei comuni rivieraschi della provincia di Ancona all’insegna della sicurezza dei cittadini. .

Primo testa superato

Già lo scorso fine settimana, un primo dispositivo di “divertimento in sicurezza” era stato messo efficacemente a punto dal Questore di Ancona in occasione dell’evento RDS Summer Festival svoltosi a Senigallia Dove si è registrata la presenza, in due giornate, di diverse migliaia di persone, di ogni fascia di età, attratte dal divertimento e dal desiderio di assistere all’esibizione di artisti di fama nazionale ed internazionale. Il primo test dell’estate è stato brillantemente superato con la riuscita dell’evento senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli

Nella serata di ieri, sabato primo luglio, è stata avviata l’attività di controllo integrato sull’area marittima di Numana.

Il contingente, composto da Operatori della Polizia di Stato e Militari dell’Arma dei Carabinieri, su disposizione del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha proceduto ad effettuare diversi controlli negli esercizi insistenti sull’area Marcelli di Numana e, particolarmente,in alcune sale giochi ove sono state controllate ed identificate oltre sessanta persone. L’attività di controllo, che proseguirà con costanza nei prossimi fine settimana lungo le aree adiacenti alle zone balneari, vuole offrire ai residenti e ai turisti una rinnovata percezione della sicurezza contribuendo a prevenire possibili problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il servizio svoltosi nella serata di ieri ha fatto registrare i primi risultati positivi in termini di prevenzione attraverso uno scrupoloso controllo sul rispetto delle norme in materia di somministrazione di alcolici e bevande da parte degli esercenti pubblici. Infine sono state elevate due sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada in materia di obbligo assicurativo.