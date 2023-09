SERRA DE’ CONTI - È stato individuato in un campo di San Fortunato a Serra de’ Conti, il bovino in fuga da sabato mattina. Il Comune aveva lanciato un allarme nel pomeriggio, mettendo in guarda la popolazione. In particolare, il messaggio era rivolto agli automobilisti e ai centauri, perché andassero piano, visto il pericolo che potesse attraversare all’improvviso qualche strada.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Toro scappa dalla stalla, ore di ricerche serrate. Ma ancora non è stato preso

Non si tratta di un toro, come riportava l’avviso. Si è appreso ieri, infatti, che era un vitellone di grossa stazza. Si era allontanato da una stalla di Montecarotto per dirigersi verso Serra de’ Conti, dove era stato avvistato la mattina nella frazione di Osteria. E’ stato trovato in un campo dai carabinieri della Forestale ieri mattina, intervenuti insieme alla polizia locale. Aveva trascorso la notte lì dopo aver vagato per tutto il giorno. Gli hanno fornito cibo e acqua in attesa di capire come riportarlo nella stalla.