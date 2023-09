SERRA DE’ CONTI Una giornata intera di ricerche ieri per cercare di recuperare un toro, scappato da una stalla. L’animale è fuggito la mattina da Montecarotto e si è diretto nella vicina Serra de’ Conti, dove è rimasto perché è stato avvistato sia la mattina che il pomeriggio sempre nel territorio comunale di Serra de’ Conti.

Nel pomeriggio il Comune ne ha dato comunicazione anche per mettere in guardia la cittadinanza e soprattutto chi si trovava per strada. «Si avvisa la popolazione – riporta il messaggio dell’ente – che un toro sta percorrendo le strade del nostro territorio. Si chiede di fare molta attenzione e tenere moderata la velocità qualora si percorressero le pubbliche vie in macchina, in moto o in bicicletta».

Tutti i comuni limitrofi sono stati allertati non sapendo che direzione avrebbe preso il toro. La protezione civile di Ostra Vetere ha condiviso nel tardo pomeriggio un altro messaggio sulla propria pagina Facebook. «Comunicazione importante – si legge – da questa mattina sulle strade del territorio di Serra de’ Conti è presente un toro, scappato da una stalla di Montecarotto. Dato che l’animale è spaventato, risulta difficile prenderlo. Il toro si muove e potrebbe raggiungere anche il nostro territorio presso l’Arceviese. Prestare massima attenzione, grazie». Le ricerche sono proseguite per ore ma fino alla serata di ieri senza esito. Gli avvistamenti sono stati diversi ma nessuno è riuscito a prenderlo.