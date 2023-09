Fa le pulizie e un contenitore con l'acido gli finisce addosso: la corsa di un 45enne in ospedale

ANCONA - Stava facendo dei piccoli lavori in casa quando all'improvviso dopo aver toccato un mobile gli si è ribaltato addosso un contenitore con l'acido: allarme in un appartamento in zona Tavernelle oggi intorno alle 13 con l'immediato intervento della Croce Gialla che ha portato un uomo di 45 anni al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette: secondo i primi riscontri le ustioni sarebbero superficiali.