Ancona, anziana beffata dal finto avvocato: gli consegna soldi, gioielli e anche la fede nuziale

ANCONA - La truffa, purtroppo, questa volta va a segno ed il finto avvocato beffa l'anziana, sfilandole soldi, gioielli e anhe la fede nuziale.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in zona Grazie ad Ancona, dove i poliziotti delle Squadre Volanti sono intervenuti ed hanno raccolto la denuncia della vittima. L'anziana signora ha raccontato di essere stata contattata da un avvocato che le informava di un incidente stradale in cui era stato coinvolto al figlio, il quale si trovava in tribunale. Il fantomatico legale, al fine di chiudere la faccenda del sinistro richiedeva alla donna del denaro contante, che sarebbe stato ritirato da un suo delegato. Subito dopo la telefonata, si era presentato all'appartamento un uomo al quale l'anziana signora consegnava la cifra di circa 240 euro e, poichè la somma era ritenuta ritenuta esigua dall'uomo, anche alcuni monili e gioielli, tra i quali la fede nuziale.