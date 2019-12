Ubriaco mostra i genitali a due donne: multa da più di 10mila euro all'esibizionista

SENIGALLIA - Choc al chiosco degli agrumi nel tardo pomeriggio di ieri dove un uomo ubriaco ha mostrato i genitali ad una cliente. Alla scena ha assistito anche la titolare. È accaduto nel piazzale davanti alla chiesa della Pace in via Raffaello Sanzio a Senigallia. Le due donne, dopo che l’esibizionista se n’era andato, si sono rivolte a Simone Tranquilli, che ha l’edicola proprio di fronte. Erano rimaste senza parole, non erano riuscite nemmeno ad urlare, tanto erano sconvolte.

«Ho accompagnato la cliente a casa perché era parecchio turbata – spiega Simone Tranquilli -, si sono avvicinate qui per dirmi cos’era accaduto e ho chiamato i carabinieri. Abbiamo fatto anche un giro in macchina per vedere se era ancora nei paraggi ma non l’abbiamo visto». Il maniaco poi è tornato e nel frattempo sono arrivati i militari insieme ad un’ambulanza. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 51enne originario di El Salvador residente a Trecastelli. È stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta per oltre 10mila euro di multa. È stato anche denunciato perché aveva il foglio di via da Senigallia. Un’ambulanza l’ha poi portato in ospedale.

