FOSSOMBRONE - Forse ha capito di essersi esposto eccessivamente, ma l’esibizionista si è dileguato. Nuove testimonianze hanno indicato che l’esibizionista è stato visto transitare anche a Cagli e Acqualagna. Nel più stretto riserbo proseguono le indagini dei carabinieri per individuare l’esibizionista che si avvicina ai bambini mostrando i genitali. Alcuni dati certi è stato possibile comunque verificarli: l’uomo è giovane di un’età tra i 25 e i 30 anni.

L’auto riconosciuta



È stato visto salire e ripartire a bordo di una vecchia Fiat Panda di colore grigio; parla italiano ma si suppone possa essere di nazionalità diversa anche se di carnagione chiara; non è stato segnalato nel territorio del Comune di Colli al Metauro, come si era detto in un primo momento; ha agito in quello che si può definire il triangolo geografico compreso tra Pian di Rose, frazione di Sant’Ippolito, confinante comunque con Fossombrone; Fossombrone stessa dove i casi verificatisi sarebbero più di uno e Ponte degli Alberi, sempre al confine con la cittadina metaurense, ma nel Comune di Montefelcino. Il fatto che, almeno da quanto si è potuto appurare, si sia come dileguato non deve indurre al pessimismo per quanto attiene le ricerche.



Il clamore delle malefatte messe in atto, inutile ribadire che ci si trova di fronte ad una persona dall’equilibrio psichiatrico instabile, lo ha sicuramente spaventato. Potrebbe aver cercato di appartarsi se non nascondersi del tutto in qualche zona boschiva del circondario?



Si stanno vagliando i posizionamenti delle telecamere di videosorveglianza per verificare se qualche immagine della vecchia utilitaria sia stata ripresa. Una pista che troverà conferma solo a ragion veduta. Il fatto che nessuna indiscrezione sia stata possibile cogliere confermerebbe che la situazione generale vive un momento di assoluta delicatezza con conseguenze ancor più complesse per l’autore dei ripetuti insani gesti.



I carabinieri hanno effettuato anche posti di blocco nel tentativo di intercettarlo. Anche se è chiaro che il giovane pur spostandosi rapidamente sceglie posti come i giardinetti per essere sicuro di trovarci dei bambini. Una mamma ha confidato come viva da giorni nel terrore, il primo caso si è verificato sabato scorso, la propria giovanissima figlia dopo che si è trovata di fronte l’uomo con le parti intime scoperte. Uno choc devastante. Conseguenza immediata la paura di uscire se non accompagnata. Sarà indispensabile una terapia psicologica di recupero. Si vivono ore di attesa nella speranza che arrivi la notizia che l’esibizionista è stato identificato .