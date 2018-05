Un messaggio su Whatsapp e Messenger blocca il telefonino: ecco cosa fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se tocchi il punto nero, whatsapp si bloccherà»: avete ricevuto anche voi questo messaggio da uno dei vostri contatti? Vi conviene stare attenti e non avvicinare nemmeno il dito a quel messaggio, per evitare grattacapi col vostro telefonino.È il nuovo ‘messaggio killer’, che gira sia su Whatsapp che su Messenger, e può mandare in panne il vostro dispositivo: un problema riscontrato finora soltanto su telefonini Android, con disagi inversamente proporzionali alla potenza del dispositivo stesso. Nei cellulari vecchi o poco potenti, i problemi saranno maggiori, al contrario di quelli più nuovi che riscontrano un blocco di pochi minuti o secondi.Il messaggio è formato da alcuni caratteri invisibili: quando si ‘clicca’ col dito in qualsiasi punto del messaggio stesso, prova ad avviare una decodifica, che manda in panne la app o addirittura l’intero sistema operativo. I telefonini più nuovi, con maggiore potenza di calcolo, vedono una durata del blocco molto più breve: nessun problema invece per gli iPhone, immuni e salvi da una questione che, per una volta non li riguarda.