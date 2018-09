Nove restano prigionieri nell’ascensore: venti minuti di paura per il blocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Prigionieri per venti lunghissimi minuti che sembravano un’eternità, stipati tra le pareti metalliche di un ascensore rimasto bloccato tra un livello e l’altro del parcheggio Mercantini. Un’attesa in bilico tra il caldo e un crescente senso claustrofobico di prigionia, contando i minuti all’arrivo dei mezzi di soccorso che, seppur a sirene spiegate, riuscissero a raggiungerli e farsi largo nel caos delle giornate di Fiere Patronali, in una confusione di musica, voci e colori che soffocava le grida. Un incubo, vissuto sabato sera alle ore 20 da ben nove persone, rimaste chiuse dentro l’ascensore del maxi parcheggio Mercantini, che per l’ennesima volta si era bloccato. A salvarli i vigili del fuoco.