MACERATA Accessibilità, decoro e sicurezza. Questi gli obiettivi del restyling in parte già effettuato, in parte in corso e che si completerà nel 2024 di Galleria del commercio, uno dei principali accessi pedonali al centro storico per coloro che giungono dal versante a nord del territorio e utilizzano i parcheggi Silos e a raso di via Armaroli e viale Leopardi.

Gli interventi

Operai comunali in questi giorni sono al lavoro per allestire la nuova illuminazione che fa seguito all’apertura del varco su vicolo Ferrari, la nuova pavimentazione, la pulizia dai graffiti, la sostituzione delle vetrate e l'allestimento delle telecamere di videosorveglianza. L’obiettivo è di garantire maggiore sicurezza, soprattutto nelle ore notturne, grazie al potenziamento dell’illuminazione con fari led. La giunta Parcaroli aveva approvato mesi fa il progetto esecutivo dell’intervento di rigenerazione e abbattimento delle barriere architettoniche in Galleria del commercio per un importo complessivo di 130mila euro finanziato nell’ambito del Pnrr. «Abbiamo avviato da tempo una serie di interventi coordinati per la riqualificazione di Galleria del commercio – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - con tre importanti obiettivi che sono legati ad accessibilità, decoro e sicurezza. Per quanto riguarda l’accessibilità è stato già aperto il nuovo varco su vicolo Ferrari ed il programma di investimento prevede la realizzazione di un ascensore pubblico con portata di dieci persone da via Armaroli al centro con fermata al piano S1. Questo intervento, oltre ad abbattere le barriere architettoniche, sarà un servizio vantaggioso per tutti, residenti e non. Sono stati effettuati interventi di pulizia e rimozione dei graffiti che avevano vandalizzato tutta la Galleria e ora, con la nuova illuminazione led, tutti gli ambienti sono tornati al loro storico decoro. Gli ambienti ben illuminati sono già un deterrente per chi non si comporta a dovere: con le nuove istallazioni di telecamere di sorveglianza collegate al sistema integrato abbiamo affrontato anche l'esigenza di migliorare la sicurezza sia di giorno che, soprattutto, nelle ore notturne. Tali interventi, in collaborazione con l'assessore Paolo Renna e la polizia locale hanno restituito alla Galleria la sua vocazione residenziale, commerciale e di passeggio anche grazie agli investimenti dei privati sui locali commerciali».

Il percorso pedonale

Pure il nuovo ascensore a servizio pubblico sarà un ulteriore tassello che si affiancherà al percorso pedonale attivo, che da via Armaroli collegherà il centro storico, favorendo in questo modo un accesso migliore a portatori di handicap, a chi ha difficoltà di deambulazione ma pure a mamme con carrozzina o passeggino. Il disco verde è giunto nei giorni scorsi da parte dell’assemblea dei condomini che ha approvato questo intervento e la previsione è che l’installazione avvenga entro la prossima primavera. Le fermate complessive dell’ascensore saranno tre e avranno la finalità di consentire l’agevole accesso al centro della città da via Armaroli a piazza della Libertà tramite il riutilizzo del vecchio vano montacarichi. Gli interventi si completeranno poi con la completa apertura del piano S2 e la manutenzione straordinaria del marciapiede davanti l'ex Upim.