CIVITANOVA Asilo nido “Il pesciolino d’oro” di Santa Maria Apparente senza ascensore. Non un problema da poco, perché l’istituto si trova al primo piano della scuola comunale di via Raffaello Sanzio. Dunque non è usato solo da particolari categoria di persone o di dipendenti, ma è la principale via di accesso al nido. L’alternativa è una scala esterna. A segnalare il problema è Mirella Paglialunga, consigliere comunale del gruppo Per Civitanova ed ex dirigente scolastica. Non è un problema recente.

La posizione

«L’ascensore che rende accessibile il nido “Pesciolino d’oro” – spiega Paglialunga – è fuori servizio da più di tre mesi. Non si conoscono le ragioni del mancato funzionamento e nessun cartello indica lavori di manutenzione o tempi certi per il suo ripristino. È grande il disagio per chi accompagna quotidianamente i ventidue bambini la cui età varia da zero a tre anni. Con i piccoli in braccio, genitori e nonni debbono salire più di trenta scalini con grande rischio sia per i bambini che per gli adulti. Con il maltempo il pericolo si aggrava perché le scale sono esterne e non riparate. Grandi disagi anche per il personale della cucina che quotidianamente deve trasportare al piano superiore i grossi contenitori del cibo per il pranzo dei piccoli ospiti».

La situazione

Dunque una situazione che si protrae da diverso tempo. La segnalazione alla stampa arriva, perciò, dopo che sono mancate informazioni sul perché quell’ascensore non sia in funzione. «Sollecitiamo l’amministrazione comunale, proprietaria dell’edificio – conclude Mirella Paglialunga – ad intervenire urgentemente per ripristinare la funzionalità dell’ascensore e rendere accessibile il nido “Il pesciolino d oro” fin dal giorno di ripresa dell’attività educativa, dopo le vacanze di Pasqua». Una situazione, dunque, per la quale si chiede non solo una soluzione in tempi rapidi ma anche un’informazione su cosa sia successo a quell’ascensore. Nel settore asili nido, questo è l’anno di una vera e propria rivoluzione grazie ai fondi del Pnrr. Sono infatti in corso lavori per la realizzazione di due nuove strutture, in zona Micheletti e a San Marone, e la riqualificazione di altri due, gli edifici di via Regina Elena e di via Saragat. Un investimento di circa nove milioni di euro. Proprio per far fronte alla chiusura dei due nido interessati dai lavori, sono state approntate due sedi provvisorie, una nella ex casa studenti anziani di via Mandela e l’altra nella scuola elementare di via Saragat.