Ascensore bloccato e due mezzi si rovesciano in strada: mattinata d'inferno (senza feriti gravi) per vigili del fuoco, 118 e polizia

FERMO - Mattinata da panico tra Capodarco di Fermo e Porto San Giorgio. Prima l'ascendore bloccato con una donna dentro alla Sacra Famiglia, chiesa di Porto San Giorgio che, l'altro giorno, per il vento, aveva riportato dei danni alla copertura con diverso materiale caduto sulla strada. Poi, un Doblò che si è ribaltato a Ete Caldarette e, infine, un Ducato che si è rovesciato a Capodarco.

Tre eventi concomitanti

Nessuno dei tre incidenti, due sulla strada e uno in chiesa, hanno richiesto il trasporto in ospedale. Solo apprensione e paura unitamente a una domenica mattina di lavoro extra per la concomitanza degli eventi per i vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. .