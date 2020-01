Le sbarre si chiudono e l'auto rimane bloccata sui binari, subito bloccato il treno

MACERATA - Disagi nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, in via Roma. Una persona a bordo di un’auto ha cercato - senza riuscirci - di attraversare il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano chiudendo, rimanendo incastrata.

Una manovra che ha causato il blocco dell'impianto; il treno si è subito fermato. Il passaggio al livello è munito di un sistema a infrarossi, ieri subito entrato in azione, che accerta eventuali presenze tra le sbarre, allertando centrale operativa e conducenti dei treni. Dopo venti minuti la situazione è tornata alla normalità.