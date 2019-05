Albero sui binari: treno con 65 persone a bordo resta bloccato per un'ora

BELLUNO - Intervento dei pompieri sulla linea ferroviaria Belluno-Vittorio Veneto che è rimasta a lungo bloccata oggi per un albero caduto poco dopo le 19:15.



In "panne" è rimasto il treno regionale in transito con ben con 65 passeggeri a bordo.



Sul posto le squadre dei vigili di Vittorio Veneto (Tv). L'intervento si è concluso poco dopo le 20.

