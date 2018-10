Nuovo guasto alla cabina vicino all'ex Snia: un uomo resta chiuso nell'ascensore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Di nuovo guasta. GIà domenica era andata in tilt creando non pochi problemi nella zona, oggi il bis. Nuovo guasto alla cabina elettrica vicino all'ex Snia all'incrocio con via Fava e via Impastato. Disagi anche questa mattina con diversi condomini che sono rimasti senza luce e spavento per un signore che è rimasto bloccato nell'ascensore.