CARTOCETO - La squallida storia dell’esibizionista sta provocando una psicosi collettiva. Ieri mattina è stato messo in rete sul gruppo whatsapp genericamente indicato “delle scuole” un audio a dir poco inquietante.

La corsa nel parco

Una signora riferisce che alle 18 di mercoledì l’uomo ricercato dai carabinieri per aver mostrato le parti intime sabato scorso ad alcune bambine e bambini a Pian di Rose, Fossombrone e Ponte degli Alberi, ha cercato di violentare il proprio nipote nel parco di Lucrezia.

Il sindaco

«Ho ricevuto anch’io quell’audio - commenta sconcertato il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi -. Ho subito allertato i servizi sociali, preso contatto con il comando territoriale dei carabinieri a Saltara di Colli al Metauro e chiesto dettagliate informazioni al comandante della polizia locale. Ma q uell’audio risulta completamente privo di fondamento , può solo procurare allarme sociale ingiustificato perché le forze dell’ordine hanno ribadito che nel parco di Lucrezia, per buona fortuna, non è successo assolutamente nulla. È stato solo visto un ragazzo che correva e che all’improvviso ha perso una felpa che ha recuperato. Tutto qui».

L’allarme via chat, dunque, risulta falso, come confermano anche i carabinieri. «Si rimane basiti di fronte a fenomeni di questo genere così gravi , stante oltretutto una situazione generale di forte preoccupazione» , sottolinea il sindaco Rossi.

La targa sbagliata