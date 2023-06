MONDOLFO «Alcuni si sono messi a ridere, ma sinceramente noi non ci troviamo proprio niente di comico… anzi va multato almeno». E’ la denuncia che due giovani titolari di un negozio di viale Cavour hanno esposto verbalmente alla polizia locale e alla centrale operativa dei carabinieri. Da almeno cinque giorni hanno notato una scena imbarazzante a dir poco. Sulle prime stentavano a crederci, poi la situazione si è ripetuta più volte alla piena luce del giorno.

Alla vista dei passanti



«Soprattutto il pomeriggio – racconta Clarissa, della tabaccheria edicola – quest’individuo si affaccia alla finestra e lo vediamo sopra a un tavolino che si denuda e mostra le proprie parti intime al pubblico compiendo atti osceni». Veri e propri atti di esibizionismo compiuti da un giovane del posto alla vista di passanti, donne, bambini e anziani. E’ stato osservato anche da persone sedute sulle panchine della principale viale della cittadina, in pieno centro storico. Il ripetersi degli atti di esibizionismo provoca fastidio e inquietudine tra i residenti e nel personale degli esercizi pubblici.

Tra l’altro proprio nelle vicinanze della chiesa di Sant’Agostino e del relativo chiostro e complesso monumentale, uno dei luoghi culturali e religiosi più importanti nella storia di Mondolfo. Le ragazze della tabaccheria hanno ieri richiesto un ulteriore sopralluogo alla polizia locale e ai carabinieri. Non temono per la loro incolumità ma soprattutto in vista della stagione estiva ritengono che gesti contro il pubblico pudore vadano a ledere l’immagine stessa della città. Il giovane, del quale sono stati ripresi alcuni video, si denuda e masturba alla finestra secondo le testimonianze, soprattutto il pomeriggio. Per il reato di atti osceni in luogo pubblico, il codice penale prevede una sanzione amministrativa. Ma il reato è penale con la pena della reclusione, che può andare da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, «se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».



«Si spoglia e si masturba»



«Si affaccia alla finestra, si spoglia e si masturba», ha confermato un’altra residente. Nel pomeriggio di ieri avviati gli accertamenti da parte di polizia locale e carabinieri al fine di individuare il giovane esibizionista. Stando alla prime informazioni, il giovane ha circa 30 anni, non vive in casa da solo ma con i familiari.