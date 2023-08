URBINO Ormai era diventato un incubo per le studentesse e le giovani donne di Urbino: pronto ad appastarsi che luoghi da loro frequentati per recarsi all’università o comunque per muoversi in città, le sorprendeva mimando gesti osceni ma non solo.



I fatti



Denuncie e segnalazioni raccolte dagli agenti del Commissariato di Urbino che si sono messi rapidamente sulle tracce dell’esibizionista. Racconti univoci che evidenziavano n ei vicoli del centro storico , nelle vicinanze delle pensiline delle fermate dei bus , nelle viuzze secondarie e nei posti frequentati ma dove era possibile appartarsi, la presenza di un uomo che molestava le donne con atti osceni . Grazie alla descrizione fornite dalle testimoni e ad alcuni filmati delle telecamere, gli agenti, sotto l’attenta guida del dirigente Simone Pineschi, sono riusciti, con meticolose ricostruzio a individuare l’uomo, Si tratta di un italiano di 48 anni 48 anni, residente ad Urbino, ritenuto responsabile di atti osceni in luogo pubblico avvenuti nello scorso mese di luglio. L’esibizionista è dipendente di una ditta del territorio ed è conosciuto alle forze dell’ordine per la sua personalità esuberante.



La preoccupazione



Come è facile intuire i fatti avevano destato molta preoccupazione, in particolare n ella popolazione studentesca femminile . Il 48enne come riferito dalle studentesse agli agenti, nel mese di luglio aveva cominciato a frequentare la zone appartate del centro dove risiedono ragazze che hanno attirato le attenzioni dell’uomo, diventando il bersaglio dei suoi comportamenti molesti. Le studentesse hanno raccontato agli operatori che l’uomo, ogni volta che notava la presenza delle ragazze, cominciava a compiere degli atti osceni, mimando gesti sessualmente espliciti e arrivando perfino a mostrare le proprie parti intime. Una volta individuato l’uomo la polizia ha verificato una iniziale condotta reticente e oppositiva, ma il 48enne ha successivamente confermato ai poliziotti quanto riferito dalle ragazze sostenendo di non essersi reso conto della gravità dei suoi gesti e delle sue molestie . Gli operatori, al termine di tutti i controlli e delle formalità di rito, oltre a deferire il 48enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti osceni in luogo pubblico lo hanno sanzionato amministrativamente, ai sensi dell’art. 527 c.p., di 10.000 euro. Fatti del genere non sono del tutto nuovi.



I precedenti