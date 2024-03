MAIOLATI SPONTINI - Fa l’esibizionista a luci rosse al parco e molesta le passanti: arrestato un 25enne tunisino, che è poi stato messo ai domiciliari. È accaduto proprio ieri, giovedì 8 marzo, Giornata internazionale della donna, a Moie di Maiolati Spontini. Il ragazzo magrebino, residente a Rosora, ma domiciliato a Moie, ha iniziato a toccare le parti intime delle passanti, molestandole ripetutamente. Erano circa le 9.30, il giovane ha fatto uno strip osceno di fronte agli occhi attoniti di bambini e giovani, che a quell’ora sono soliti frequentare il parchetto vicino alla biblioteca La Fornace, nei quartieri Pontacci.

Lo show indegno

Poi, ha iniziato a palpeggiare le ragazze, che volevano sologodersi una bella giornata ai giardini. Una di loro stava accompagnando a passeggio un signore disabile. Attimi concitati, poi il monito sui social: «Ragazze vorrei avvisarvi che intorno alle 9.30 ai giardini un extracomunitario ha molestato ripetutamente una donna. Tenete gli occhi aperti e non andate in giro da sole». I testimoni hanno subito riconosciuto il tunisino, già segnalato nei giorni scorsi alle forze dell’ordine, per essersi abbassato i pantaloni, mostrando i genitali, di fronte ad una giovane baby-sitter che stava passeggiando insieme ad una bambina. Ieri pomeriggio invece, le vittime sono state cinque, tutte donne. Dopo la segnalazione, è scattato l’intervento immediato di carabinieri e polizia locale, che viste la recidiva e la pericolosità del giovane, lo hanno tratto in arresto. Dopo una lunga mattinata alla Compagnia dei carabinieri di Moie, intorno alle 14,15 il tunisino è stato riaccompagnato a casa, a Moie, dove abita con i parenti. Ora si trova gli arresti domiciliari.

Il sindaco Tiziano Consoli, informato sui fatti, e dispiaciuto per quanto accaduto alle giovani donne, ha dichiarato: «Dopo le prime segnalazioni, ci siamo immediatamente attivati con le forze dell’ordine. Così abbiamo assicurato la giustizia in tempi celeri».