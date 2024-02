Mostra le parti intime a una donna, allarme al parco di Jesi: un 22enne nei guai

JESI - Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno ulteriormente intensificato i controlli, sia al fine di contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti e di natura predatoria che al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale correlata a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. Il bilancio è di due persone denunciate in stato di libertà e di una segnalata per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Mostra le parti intime a una donna al parco, 22enne nei guai

Nel corso della mattinata di ieri (domenica 4 febbraio), un 22enne è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni.

Alla Centrale Operativa della Compagnia di Jesi è pervenuta segnalazione circa la presenza di un ragazzo all’interno del parco del Ventaglio, in Jesi, che aveva mostrato le parti intime ad una donna. Ai militari intervenuti è stata fornita la descrizione di quest’ultimo – preziosa, in tal senso, la collaborazione offerta dai presenti – che è stato, quindi, individuato poco distante ed identificato.