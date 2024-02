JESI Mostra le parti intime a una donna, choc al Parco del Ventaglio. L’episodio, che ha suscitato una certa indignazione, è avvenuto domenica in pieno giorno nel grande parco cittadino, che complice il sole e la bella giornata, era affollato di persone, di famiglie e di ragazzi. A età mattinata alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Jesi arriva una chiamata di soccorso: una donna segnalava che poco prima un giovane si sarebbe abbassato i pantaloni mostrandole le parti intime e dopo essersi denudato davanti a tutti, si sarebbe poi allontanato. Teatro dello spettacolo non richiesto, il parco del Ventaglio.

APPROFONDIMENTI L'ESIBIZIONISTA Mostra le parti intime a una donna, allarme al parco di Jesi: un 22enne nei guai

Lo sconcerto

Un gesto plateale, di cui sono state testimoni altre persone che hanno subito dato solidarietà e aiuto alla signora. In pochi minuti, l’Aliquota Radiomobile è intervenuta sul posto e ha raccolto la segnalazione della vittima, con tanto di descrizione del giovane esibizionista. Hanno dato il loro contributo all’identikit anche altri presenti, che hanno pure indicato come era vestito e la direzione verso cui il ragazzo si era allontanato. I carabinieri hanno ispezionato il parco, riuscendo poco dopo a individuare un giovane, 22 anni, corrispondente alla descrizione fatta dal gruppetto di persone sentite poco prima. Il ragazzo è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico. Il weekend appena trascorso ha visto i carabinieri della Compagnia di Jesi impegnati anche sul fronte dei controlli, disposti in un’ottica di prevenzione e di repressione dei reati. Un altro uomo, un 40enne, è stato denunciato in stato di libertà poiché ha forzato un posto di controllo sabato notte verso le 4. L’uomo, al volante della sua auto, viaggiava lungo via Sant’Ubaldo, a Monsano, e nonostante la pattuglia al posto di controllo gli avesse intimato l’alt, il guidatore non si è fermato, anzi ha accelerato ed è scappato. Dopo un breve inseguimento, raggiunto e bloccato, ha manifestato le sintomatologie tipiche dell’abuso etilico.

Il provvedimento

Invitato a sottoporsi all’accertamento finalizzato a riscontrare l’eventuale stato di alterazione derivante dall’abuso di alcolici, si è rifiutato. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà. I militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, al sequestro amministrativo del mezzo e alla contestazione della violazione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di fermarsi. Nei confronti di una donna, 50enne, è scattata la segnalazione al Prefetto in quanto sabato nel tardo pomeriggio è stata trovata in possesso di due dosi di sostanza stupefacente, cocaina e hashish.