SENIGALLIA - Tutti pazzi per il Summer Jamboree che fa schizzare i prezzi delle strutture ricettive ancora disponibili. Per il prossimo weekend una matrimoniale per la notte di sabato arriva fino a 1.402 euro mentre per tutta la prima settimana di agosto il record è di un albergo tre stelle sulla riviera di ponente a 8.414 euro, da oggi a domenica. La proposta riguarda una camera quadrupla con prima colazione e cena comprese.

Il pienone



Dopo aver riempito il 92% delle strutture presenti nei motori di ricerca sabato notte, ieri il dato si attestava all’80% ma per tutta la settimana che inizia oggi la percentuale di saturazione è del 92% e per il weekend conclusivo, il prossimo, del 95%. Un dato riscontrabile provando a chiamare anche gli alberghi in cerca di una stanza. Se già in molti sono arrivati, l’assalto dei turisti sarà da questa settimana. «Numerosi i turisti giunti a Senigallia per partecipare – l’intervento del sindaco Massimo Olivetti -. La città è pronta ad accoglierli, le strutture ricettive sono quasi al completo e tutta la “macchina organizzativa” voluta da Comune, forze dell’ordine e organizzatori sta funzionando come previsto».

Intanto siamo giunti al terzo giorno di questo magico 23° Jamboree. Si preannunciano grandi emozioni. Sul Rocca Stage salirà stasera alle 20 Pachuco Jose, che porterà il suo mix esplosivo di Latin Jazz come Mambo, Rhumba, BeBop, Rhythm’n’Blues e Jump Blues. Sul main stage di piazza Garibaldi torneranno alle 21.45 i Rob Heron & The Tea Pad Orchestra. Come di consueto sull’Hera dance floor ci sarà una lezione di ballo gratuita dalle 18 alle 19. Seguiranno i grandi intermezzi musicali a cura di dj internazionali.

Le notti del Summer Jamboree sono giovani e continuano con i Dopofestival alla Rotonda a mare fino alle ore piccole per tutta la durata del festival. L’intera giornata, come sempre, sarà ricca di occasioni per fare il pieno di musica e balli in pieno stile rock’n’roll: il doppio Beach-side Record Hop, con il tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul lungomare Alighieri dalle 12 alle 19 e l’Hawaiian Beach sulla spiaggia libera del lungomare Mameli a partire dalle 10. Imperdibile lo spettacolo del Motordrome, l’ultimo e unico rimasto in Italia, datato 1937, aperto ogni giorno dalle 17 alle 24 per veder sfrecciare moto d’epoca su una pista più unica che rara. E’ stato allestito in piazzale della Libertà davanti alla Rotonda.