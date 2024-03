Louis Vuitton apre il suo primo hotel, il cantiere è un «baule» gigante: quando verrà inaugurato e in che città

Mancano poco meno di due anni all'apertura del primo hotel targato Louis Vuitton. L'albergo sarà inaugurato nel 2026 a Parigi, al 103-111 degli Champs-Élysées. Ma l'aspettativa è già alta: il brand francese ha celato il cantiere in un baule. Lvmh (Moët Hennessy Louis Vuitton), il gruppo di cui fa parte la maison, è già proprietario di altri prestigiosi hotel, tra cui l’Hotel Cheval Blanc, all’interno della Samaritaine, ma questo sarà esplicitamente firmato Luis Vuitton.



Non sono ancora stati resi noti i dettagli del progetto, ma il bauletto gigante lascia presagire qualcosa di sorprendente e sicuramente lussuoso. Dalle indiscrezioni che circolano, il nuovo hotel non dovrebbe essere alla portata di tutti: pare che prenotare una stanza per la notte potrebbe arrivare a costare fino a 10mila dollari. La commissione dipartimentale per lo sviluppo commerciale di Parigi ha poi finalmente approvato, lo scorso 28 settembre, il progetto del gigantesco hotel Louis Vuitton , il quale si estenderà su una superficie totale di 6.000 m².

Costruito nel 1898, questo grande palazzo in stile haussmanniano era già all'epoca un albergo: l'hotel Élysée Palace.

E non è tutto, pare che fu proprio in una delle sue stanze che l'affascinante e sensuale spia olandese Mata Hari fu arrestata nel 1917 prima di essere fucilata. Trasformato in banca nel 1919, l'edificio fu poi requisito dalle Forze Armate tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra ospitò la sede francese della HSBC.

Nessun dettaglio è stato ancora svelato dal brand, ma di sicuro il nuovo hotel di Louis Vuitton sarà un’esperienza di lusso senza precedenti, a dir poco eccezionale. Un progetto davvero immenso, che già stupisce e fa sognare. Pensate che, per "mascherare" i lavori in corso - i quali tra l'altro saranno interrotti per tutta la durata dei Giochi Olimpici del 2024 - l'intero hotel è stato completamente ricoperto da una gigantesca e incredibile installazione in legno e alluminio a forma di baule monogram!