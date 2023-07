SENIGALLIA - Choc davanti alla stazione sabato notte, dove un giovane è stato lasciato a terra quasi privo di sensi, al limite del coma etilico. Quando si è ripreso ha iniziato a rimettere e stava per soffocare. Due ragazze sono state le prima a prestargli aiuto, scongiurando il peggio.



Il racconto

«E’ stata una brutta scena a cui, purtroppo, noi qui in stazione siamo ormai abituati - racconta Mirko Marchionni, tassista in servizio -, è stato scaricato dall’autobus e lasciato a terra. Due ragazze, che dovevo riaccompagnare a casa, sono corse subito ad aiutarlo poi sono venute da me e abbiamo chiamato un’ambulanza. Non riusciva a stare in piedi, poi ha iniziato a rimettere. Stava quasi soffocando, quando le ragazze l’hanno aiutato». Nessuno ha visto chi l’ha fatto scendere, forse sostenuto da alcuni amici. Pensano, infatti, che qualcuno l’abbia aiutato perché da solo non ce l’avrebbe fatta.

«Tutto è avvenuto davanti agli occhi di decine di turisti – prosegue il tassista – se fosse accaduto in un momento in cui non c’era nessuno, quel ragazzo, che avrà avuto 16 o 17 anni, sarebbe rimasto lì a terra e chissà se ce l’avrebbe fatta. E’ necessario che almeno nel fine settimana dei mesi estivi, ma servirebbe sempre tutto l’anno, ci sia una pattuglia fissa di forze dell’ordine alla stazione ferroviaria. Quest’episodio non è successo nel cuore della notte ma sarà stata l’una circa e c’erano molti turisti».

Altri due interventi dei sanitari del 118 sono stati segnalati sul lungomare Alighieri da operatori del turismo che, per evitare atti vandalici, preferiscono non esporsi. In passato, infatti, chi si era lamentato era stato vittima di continui dispetti. Segnalano ragazzini ubriachi già dalle 22 e l’arrivo sabato sera di due ambulanze verso le 23.



Pur non essendo partito il servizio di vigilanza con le guardie giurate armate in spiaggia, molti si sono organizzati con un servizio autonomo, affidandosi a guardiani. «I controlli contro l’abuso di alcol e droga sono partiti grazie ad un progetto apposito che vede in prima linea la nostra polizia locale – ricorda il sindaco Massimo Olivetti –, farò certamente presidenti queste esigenze che arrivano sia dal lungomare che dalla stazione ferroviaria, da monitorare con maggiore attenzione. A parte questi fenomeni al momento isolati, la situazione ci risulta tranquilla e dobbiamo fare in modo che continui a rimanere tale».

Il sindaco già nelle scorse estati era riuscito a tenere sotto controllo situazioni delicate, che avrebbero finito per degenerare, soprattutto per il comportamento scriteriato dei ragazzini, riuscendo a trovare il modo con le forze dell’ordine di arginare sul nascere i problemi legati alla mala movida. Lo stesso è stato fatto lo scorso weekend con la prima rissa di stagione.