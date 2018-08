Raffica dei furti nei garage: i ladri in fuga con biciclette e spiccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Ladri in azione in quattro garage di via dei Ciclamini alle Saline. Ieri mattina i proprietari, appena resisi conto di quanto accaduto, hanno chiamato la polizia che ha inviato sul posto una volante per un sopralluogo. Da quanto emerso in due garage erano state rubate biciclette e alcuni soldi, pochi spiccioli, negli altri due invece non mancava nulla. Forse lo stesso ladro sorpreso verso mezzanotte davanti al giardino di una casa di via Marche nel vicino quartiere del Piano regolatore. “Un uomo sulla sessantina, biondo, corporatura tarchiata, apparentemente non del tutto sano – la testimonianza di una 19enne -, stava tentando di aprire il chiavistello del cancello per introdursi nel cortile di casa mia, dopo essere uscito dal cortile del palazzo all’angolo tra via Marche e via Bolzano”.