Passeggia in spiaggia, si sente male e rischia di annegare. Il medico si è calato dall'eliambulanza per soccorrerlo

SENIGALLIA - Paura questa mattina in spiaggia, sul lungomare Alighieri, di fronte all’hotel Argentina, dove un anziano turista si è sentito male mentre passeggiava in acqua e si è accasciato, perdendo i sensi. Subito i presenti hanno attivato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l’eliambulanza. Il medico si è calato con il verricello per recuperare il paziente, rianimato anche con l’aiuto dei bagnini. L’uomo è stato portato all’ospedale di Torrette in gravi condizioni anche per un principio di annegamento, tra lo choc dei bagnanti.

Ultimo aggiornamento: 12:25

