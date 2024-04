Fuga di gas a Piediripa, emergenza terminata ma l'evacuazione non è ancona finita

MACERATA - Fermata la fuga di gas a Piediripa, sono in corso i sopralluoghi in abitazioni e aziende per il rientro dei residenti. L'emergenza era scattata ieri, intorno a mezzogiorno, a causa della rottura di una tubatura del gas durante i lavori di posa in opera della fibra ottica. Resta la zona rossa in tutta l'area interessata: sono 30 le persone che hanno trascorso la notte fuori casa. Non sono mancati i disagi neanche questa mattina per via della chiusura della via Cluentina: in tilt il traffico in superstrada con code fino a tre chilometri.