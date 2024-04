Le mareggiate sferzano la costa marchigiana, danni a Porto Recanati e nelle zone già bersagliate dalla furia dell'Adriatico

PORTO RECANATI - Emergenza mareggiate nelle Marche ma soprattutto nelle zone già bersagliate dalla furia dell'Adriatico. Ad avere la peggio, ancora una volta, il tratto di litorale in via Falcone e Borsellino, nella zona Nord di Porto Recanati. Immediato l’intervento della Protezione civile comunale per mettere in sicurezza l’area dove l'acqua ha eroso la strada e abbattuto il cordolo che delimita la spiaggia.

Problemi sono stati registrati anche a Civitanova, al confine con il territorio di Porto Potenza: nel pomeriggio, a causa delle mareggiate, i vigili del fuoco sono intervenuti per un sottopasso allagato. Diverse le auto rimaste in panne. Colpito anche il litorale di Marina di Montemarciano già piegato dalle scorse mareggiate che hanno distrutto interi pezzi di strada.