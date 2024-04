ANCONA Qualcuno, approfittando della splendida giornata di sole che ha portato tanta gente nella baia, si è steso nella spiaggia della Capannina, o meglio in quella che è rimasta: sembra il cratere di un vulcano, dopo essere stata devastata dalle mareggiate eccezionali di 4 giorni fa. Ma, dopo il grido d’allarme di Maurizio Sonnino, titolare dello stabilimento balneare, e del Consorzio La Baia, il Comune non sembra avere soluzioni.

Il problema

«Intanto diciamo che è stato un evento eccezionale – dice il sindaco Daniele Silvetti – che ha sorpreso tutti. E che a pochi giorni dal suo verificarsi è difficile dare risposte immediate. Sicuramente escludo un ripascimento, non ci sarebbero i tempi burocratici per prevederlo né il finanziamento necessario, oltre alle varie autorizzazioni di diversi enti che sono necessari per questo intervento. Eventualmente si potrà prevedere un palleggiamento o una sistemazione dell’arenile, magari aspettando quello che succederà prossimamente con mareggiate di ritorno. In ogni caso – prosegue – abbiamo ricevuto la segnalazione dagli operatori del Consorzio La Baia, così come siamo al corrente della situazione che si è venuta a creare dall’altro lato di fronte al Fortino. Nei prossimi giorni prenderemo contato con la Regione per stabilire il da farsi. Personalmente - prosegue Silvetti allargando il ragionamento rispetto alla situazione all’intera baia, sono favorevole all’arretramento dei manufatti ma non contrario alle scogliere, solo che sono gli esperti e i tecnici che devono indicarne modalità e fattibilità e la Regione a mettere i fondi necessari. Ci attiveremo per mettere in sicurezza i tratti con criticità, come quelli della Capannina e del Fortino, assicurando la fruibilità delle spiagge in vista della stagione balneare».

Per quanto riguarda i lavori alla strada d’accesso ed attorno al parcheggio Lago Grande, utilizzando il finanziamento di oltre 300mila euro per il G7 Salute, il primo cittadino dorico ricorda che sono ormai prossimi. «La prossima settimana avrò un incontro con l’assessore Tombolini per stabilire il cronoprogramma ma sicuramente saranno eseguiti prima dell’estate, proprio per non creare intralci alla viabilità. I lavori riguarderanno anche la sistemazione dello stradello d’accesso alla spiaggia di Mezzavalle, che verrà messa in sicurezza, dopo i diversi incidenti capitati nella scorsa stagione».