Scooter falciato da un'auto durante i festeggiamenti: un ragazzo e una ragazza minorenni all'ospedale

ANCONA - Grave incidente nel pieno dei festeggiamenti in via Marconi nei pressi del semaforo, dove una vettura attorno all’una di notte ha centrato in pieno uno scooter guidato da un 17 enne. A finire in terra anche il passeggero. una ragazza anche lei minorenne. Sotto shock la conducente della vettura Sul posto è intervenuta l’automedica del 118, un mezzo della Croce Gialla di Ancona, una pattuglia dei Carabinieri e una della Guardia di Finanza. I due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.

