APIRO -I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.35 circa di domenica 11 luglio 2021 in Località Pian dell'Elmo nel Comune di Apiro, per un incendio di una un’autovettura. La squadra dei vigili del fuoco Volontari di Apiro intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza la zona dell’intervento. Non si segnalano danni persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA