Senigallia, Alessandra Matteuzzi uccisa: il killer Giovanni Padovani tenta il suicidio in carcere. Fiaccolata a un anno dal delitto

SENIGALLIA - Un anno fa, il 23 agosto 2022, Alessandra Matteuzzi, fu barbaramente uccisa a martellate sotto casa, a Bologna. L'uomo accussato del delitto, l'ex calciatore 27enne di Senigallia Giovanni Padovani, nei giorni scorsi ha tentato il suicidio nel carcere di Reggio Emilia dove è rinchiuso. È stato trovato a terra nella sua stanza, dopo essersi inflitto tagli agli avambracci e al collo con un coccio appuntito. Secondo i referti dei sanitari, ha perso oltre un litro di sangue e sono stati necessari oltre cinquanta punti di sutura. L'imputato è trattato con sedativi anche a causa di allucinazioni uditive e visive che lamenta di giorno e di notte, durante crisi in cui invocherebbe anche il nome di Alessandra.

La fiaccolata

Stasera alle 20.45 in piazza XX Settembre a Bologna si terrà una fiaccolata fino a piazza Nettuno, in memoria di Alessandra, a un anno esatto dall'omicidio a copi di martello e panchina, sotto casa di lei, in via dell'Arcoveggio.

Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e legame affettivo con la vittima.